Общество
ФСИН опровергла данные о нападении на свой конвой в Казани

Фото: Эдуард Корниенко / РБК
Фото: Эдуард Корниенко / РБК

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о нападении на свой конвой в Казани.

«Информация о нападении на конвой ФСИН России не соответствует действительности», — сообщили РБК в пресс-бюро ведомства.

Ранее о том, что конвой ФСИН в Казани атакован, сообщил телеграм-канал Baza.

Материал дополняется

