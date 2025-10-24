ФСИН опровергла данные о нападении на свой конвой в Казани
Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о нападении на свой конвой в Казани.
«Информация о нападении на конвой ФСИН России не соответствует действительности», — сообщили РБК в пресс-бюро ведомства.
Ранее о том, что конвой ФСИН в Казани атакован, сообщил телеграм-канал Baza.
Материал дополняется
