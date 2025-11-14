В Кремле назвали беспочвенной дискуссию о временной блокировке сим-карт
Временная блокировка сим-карт в России не доставляет неудобства гражданам, эта мера принята для обеспечение безопасности россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Эта дискуссия абсолютно беспочвенна. Стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта на самом деле для граждан это не доставляет», — сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, это эта система «отлажена, работает безупречно». Ее необходимость связана с задачей обеспечить безопасность, заключил Песков.
Временная блокировка сим-карт в России — это автоматическое ограничение доступа к мобильному интернету и СМС на российской или иностранной сим-карте на срок 24 часа после возвращения из международного роуминга либо если карта была неактивна более 72 часов. Голосовая связь при этом обычно работает.
Материал дополняется
