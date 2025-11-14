Главу фирмы в Приморье обвинили в мошенничестве при строительстве детсада

Фото: Андрей Любимов / РБК

Генеральный директор фирмы «Микс Руф» Виктор Попов обвиняется в хищении 22 млн руб. при строительстве детского сада в военном городке Приморья, сообщает СК России.

По итогам расследования военных следователей Попову вменяется хищение бюджетных денег при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

По данным следствия, в 2023 году между госзаказчиком и ООО «Микс Руф» был заключен контракт по строительно-монтажным работам в здании детсада военного городка Сергеевка Приморского края. Обязанности по исполнению контракта возлагались на Попова. В 2024 году Попов представил фиктивные документы о выполненных работах и похитил свыше 22 млн руб., в связи с чем Минобороны России был причинен ущерб в особо крупном размере, полагает следствие.

По уголовному делу военные следователи арестовали имущество Попова на сумму более 16 млн руб. «Собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие вину Попова», — сообщили в ГВСУ.

В октябре Мещанский суд Москвы вынес приговор топ-менеджерам пермского телефонного завода «Телта» по делу о поставке устройств связи в рамках гособоронзаказа по завышенной цене. В результате махинаций было похищено почти 34 млн руб.

Учредителю предприятия Игорю Морозову суд назначил семь лет колонии и штраф в размере 900 тыс. руб., его заместителю Алексею Высокову — семь с половиной лет колонии строгого режима, главному бухгалтеру завода Елене Гришиной — семь с половиной лет колонии общего режима. Также Высоков и Гришина должны выплатить штраф в размере 700 тыс. руб