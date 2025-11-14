 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Минфин назвал дату начала оформления нового вычета по страхованию жизни

Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 сентября 2026 года россияне смогут подавать документы на налоговый вычет по долгосрочным договорам страхования жизни в новом формате, то есть с момента вступления в силу соответствующих норм в недавно принятых поправках в Налоговый кодекс, разъяснили в пресс-службе Министерства финансов.

«Налогоплательщикам будет доступен налоговый вычет по взносам, внесенным в 2025 году и в период с 1 января по 31 августа 2026 года. Получить новый налоговый вычет налогоплательщик сможет по любым договорам добровольного страхования жизни, оформленным в 2025 году», — цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

Госдума 11 ноября 2025 года приняла законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс для совершенствования налоговых инструментов у участников программ долгосрочных сбережений (ПДС).

Россиянам напомнили об уплате налогов на имущество до 1 декабря
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Документ, в частности, выравнял ставки НДФЛ по разным долгосрочным продуктам и распространил их на договоры страхования жизни.

Согласно принятым поправкам, выплаты в рамках ПДС будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% или 15% в зависимости от суммы налоговых баз, тогда как более высокие прогрессивные ставки подоходного налога (18–20–22%) применяться не будут.

В результате они сравняются со ставками, действующими в настоящее время в отношении страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, а также в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемыми на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).

Что касается налогового вычета в отношении страховых взносов по договорам страхования жизни, то он будет осуществляться не с суммы 150 тыс. рублей, как это было раньше, а с суммы 400 тыс. рублей. Иным словами, лимит станет единым для  индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3), ПДС и договоров страхования жизни.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Денис Малышев
Минфин поправки в налоговый кодекс страхование жизни Госдума

