 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Город⁠,
0

В ТЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь зал кинотеатра

Сюжет
Новости Москвы

В кинотеатре столичного торгового центра «Авиапарк» 16-летний подросток пронес горючую жидкость и попытался устроить пожар в зрительном зале во время сеанса, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Во время сеанса один из зрителей — подросток разлил горючую жидкость и поджег ен. К счастью, никто не пострадал. Повреждено несколько кресел. Возгорание оперативно ликвидировано», — рассказала Волк.

Молодого человека задержали, его мотивы выясняются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, огонь потушили сотрудники «Авиапарка». Посетителей кинотеатра эвакуировали, никто не пострадал.

По данным прокуратуры Москвы, подросток следовал телефонным указаниям неизвестных.

В Химках подросток поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников
Общество

В апреле в подмосковном Нахабино задержали подростка по подозрению в поджоге торгового центра. Злоумышленник устроил пожар в одном из магазинов при помощи канистры бензина. За это неизвестным пообещали ему вознаграждение в 250 тыс. руб

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
поджог Москва ТЦ «Авиапарк» подросток

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Химках подросток поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников
Общество
СК заявил о второй попытке подростков в Петербурге поджечь машину полиции
Общество
ФСБ задержала планировавшего поджог на железной дороге в Краснодаре
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 13 ноя, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 13 ноя, 01:10
Прокуратура заявила об указаниях пытавшемуся поджечь кинотеатр в Москве Общество, 00:36
Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не ехали в Германию Политика, 00:36
Плавучей станции Tara запретили «прослушку» в российских водах Арктики Политика, 00:31
Компания Безоса запустила на Марс ракету с космическими аппаратами NASA Технологии и медиа, 00:22
В ТЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь зал кинотеатра Город, 00:15
В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Зарплаты футболистов несправедливы. Партнер ФИФА назвал «реальные» суммы Спорт, 00:02
Три квартиры и пост в соцсети: кто попадет на радар ФНС и что делатьПодписка на РБК, 00:01
Ученые РАН решили вернуться к проекту «поворота» сибирских рекПодписка на РБК, 00:01
Над Россией за два часа сбили 34 украинских дрона Политика, 13 ноя, 23:42
Сикорский вновь заявил о готовности Украины воевать еще три года Политика, 13 ноя, 23:36
Три аэропорта России приостановили полеты Политика, 13 ноя, 23:25
Советник главы Крыма заявил об информационной атаке Украины на регион Политика, 13 ноя, 23:16