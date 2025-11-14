В ТЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь зал кинотеатра
В кинотеатре столичного торгового центра «Авиапарк» 16-летний подросток пронес горючую жидкость и попытался устроить пожар в зрительном зале во время сеанса, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Во время сеанса один из зрителей — подросток разлил горючую жидкость и поджег ен. К счастью, никто не пострадал. Повреждено несколько кресел. Возгорание оперативно ликвидировано», — рассказала Волк.
Молодого человека задержали, его мотивы выясняются.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, огонь потушили сотрудники «Авиапарка». Посетителей кинотеатра эвакуировали, никто не пострадал.
По данным прокуратуры Москвы, подросток следовал телефонным указаниям неизвестных.
В апреле в подмосковном Нахабино задержали подростка по подозрению в поджоге торгового центра. Злоумышленник устроил пожар в одном из магазинов при помощи канистры бензина. За это неизвестным пообещали ему вознаграждение в 250 тыс. руб
