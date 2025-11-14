Сезон велопроката и аренды электросамокатов в Москве завершится в пятницу

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве завершается сезон проката велосипедов и электросамокатов. Транспорт на парковках будет доступен для аренды до 22:00 пятницы, затем заблокирован. Об этом сообщил дептранс Москвы.

Решение завершить сезон в пятницу связано с ожидаемым похолоданием в столице на выходных, сообщил глава дептранса Максим Ликсутов.

После блокировки операторы постепенно начнут увозить самокаты и велосипеды в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.

«В этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью у жителей столицы. Москвичи совершили более 75 млн поездок. При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса», — отметил Ликсутов.