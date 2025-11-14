 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Правила для самокатов⁠,
0

Сезон велопроката и аренды электросамокатов в Москве завершится в пятницу

Сюжет
Правила для самокатов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве завершается сезон проката велосипедов и электросамокатов. Транспорт на парковках будет доступен для аренды до 22:00 пятницы, затем заблокирован. Об этом сообщил дептранс Москвы.

Решение завершить сезон в пятницу связано с ожидаемым похолоданием в столице на выходных, сообщил глава дептранса Максим Ликсутов.

После блокировки операторы постепенно начнут увозить самокаты и велосипеды в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.

Сервисы аренды электросамокатов назвали причины падения спроса
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«В этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью у жителей столицы. Москвичи совершили более 75 млн поездок. При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса», — отметил Ликсутов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
самокаты прокат Москва

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Сервисы аренды электросамокатов назвали причины падения спроса
Технологии и медиа
В мэрии Москвы рассказали о блокировке 76 тыс. малолетних самокатчиков
Общество
Ехавший на самокате подросток попал под грузовик в Домодедово
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
В Кремле оценили анонс США военной операции «Южное копье» Политика, 13:07
Главу фирмы в Приморье обвинили в мошенничестве при строительстве детсада Общество, 13:07
Минфин назвал дату начала оформления нового вычета по страхованию жизни Финансы, 12:58
В Кремле назвали беспочвенной дискуссию о временной блокировке сим-карт Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Вы все время учитесь, а карьера стоит на месте. Почему так происходит Образование, 12:52
Песков оценил значимость саммита G20 в отсутствии Путина, Трампа и Си Политика, 12:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ТАСС узнал, что участника покушения на чиновника искали за убийство Политика, 12:46
Telegram заблокировал рекордное количество каналов за день Технологии и медиа, 12:45
«Лесная» майнинг-ферма обнаружена в Смоленщине под Иркутском Крипто, 12:44
В ПСБ назвали способы усилить защиту прав инвесторов Пресс-релиз, 12:44
В США обнаружили российское судно рядом с Гавайями Общество, 12:43
Мадуро обратился к Трампу с публичным посланием Политика, 12:41
Канадец из «Динамо» рассказал о вызвавшей недоумение близких Москве Спорт, 12:39