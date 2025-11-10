 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Сервисы аренды электросамокатов назвали причины падения спроса

Сервисы аренды самокатов связали падение спроса с погодой и сбоями в интернете
Сюжет
Радио РБК
Участники рынка кикшеринга рассказали Радио РБК, что ключевыми факторами падения темпов роста бизнеса стали запреты региональных властей, сбои мобильного интернета и погодные условия
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

К снижению спроса на аренду электросамокатов в России привели сразу несколько факторов, включая погодные условия, заградительные штрафы и сбои мобильного интернета, рассказала в эфире Радио РБК директор по коммуникациям сервиса «МТС Юрент» Алена Сухаревская.

«Мы ориентируемся на погодные условия, чтобы был стабильный плюс, не было заморозков, наледи, которые, соответственно, делают поездки на самокате небезопасными. Как вы знаете, в Москве обязательна идентификация с mos-ID. Люди, не пройдя привязку к аккаунту mos-ID, не могли поехать. Самокаты, штрафы и отключение мобильного интернета повлияли негативно на спрос», — рассказала Сухаревская.

Аналогичные причины снижения спроса на услуги аренды электросамокатов обозначила и представитель компании Whoosh Анастасия Шевченко. «Рынок кикшеринга в России в этом году временно отклонился от динамики, которую мы наблюдали ранее. Это связано прежде всего с внешними факторами: затянувшиеся дожди в центральном регионе России, сбои мобильного интернета, сбои навигации и общее падение потребительской способности населения», — отметила она.

Объем трат на аренду самокатов снизился впервые за пять лет
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Гендиректор «МТС Юрент» Иван Туринге заявил, что на развитие рынка аренды электросамокатов повлияли также запреты региональных властей. По его мнению, сейчас бизнес кикшеринга «работает вопреки»: «В разных годах разные руководители, которые по-разному относятся к инновациям, к СИМам и так далее. <…> Есть положительная тенденция, что нас слышат и что мы находим общий язык с органами власти. Нас стараются услышать, но все равно не везде легко получается», — сказал он.

Согласно исследованию T-Pay, в 2025 году объем потребительских расходов на аренду электросамокатов в денежном выражении впервые за пять лет продемонстрировал отрицательную динамику. Во втором квартале россияне потратили на кикшеринг на 5% меньше, чем годом ранее. При этом количество транзакций увеличилось на 17% год к году.

В 2024 году объем российского рынка кикшеринга составил 31,1 млрд руб., что на 39,8% выше показателя 2023 года. Сервисами аренды электросамокатов за год воспользовались 25,3 млн человек, количество уникальных пользователей увеличилось на 20,6%, а количество поездок за сезон — на 33,1%, до 281,6 млн штук.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Радио РБК Whoosh МТС электросамокат спрос

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В мэрии Москвы рассказали о блокировке 76 тыс. малолетних самокатчиков
Общество
В центре Владивостока запретили ночные катания на электросамокатах
Общество
ВС повторно поддержал лишение прав за пьяную езду на электросамокате
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Лукашенко объяснил пользу разговоров по городскому телефону Политика, 16:15
Цена 1 кв. м в сотне дорогих квартир Москвы приблизилась к ₽5 млн Недвижимость, 16:15
Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России и лишать патентов Политика, 16:08
В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии Политика, 16:08
Чем известен Николя Саркози и за что он попал в тюрьму 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
HNN сообщило о возвращении «теневого флота» в Баренцево море Политика, 15:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы Политика, 15:52
Комиссия Думы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата-единоросса Политика, 15:50
Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии Политика, 15:49
Биткоин вырос на позитивных новостях из США. Что нужно знать Крипто, 15:49
Ozon скоро вернется на Мосбиржу. Что будет с акциями Инвестиции, 15:49
На автозаводе «Москвич» сменился гендиректор Авто, 15:47
Reuters узнал, чем индийские НПЗ заменяют российскую нефть Политика, 15:47