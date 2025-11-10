Сервисы аренды электросамокатов назвали причины падения спроса

Участники рынка кикшеринга рассказали Радио РБК, что ключевыми факторами падения темпов роста бизнеса стали запреты региональных властей, сбои мобильного интернета и погодные условия

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

К снижению спроса на аренду электросамокатов в России привели сразу несколько факторов, включая погодные условия, заградительные штрафы и сбои мобильного интернета, рассказала в эфире Радио РБК директор по коммуникациям сервиса «МТС Юрент» Алена Сухаревская.

«Мы ориентируемся на погодные условия, чтобы был стабильный плюс, не было заморозков, наледи, которые, соответственно, делают поездки на самокате небезопасными. Как вы знаете, в Москве обязательна идентификация с mos-ID. Люди, не пройдя привязку к аккаунту mos-ID, не могли поехать. Самокаты, штрафы и отключение мобильного интернета повлияли негативно на спрос», — рассказала Сухаревская.

Аналогичные причины снижения спроса на услуги аренды электросамокатов обозначила и представитель компании Whoosh Анастасия Шевченко. «Рынок кикшеринга в России в этом году временно отклонился от динамики, которую мы наблюдали ранее. Это связано прежде всего с внешними факторами: затянувшиеся дожди в центральном регионе России, сбои мобильного интернета, сбои навигации и общее падение потребительской способности населения», — отметила она.

Гендиректор «МТС Юрент» Иван Туринге заявил, что на развитие рынка аренды электросамокатов повлияли также запреты региональных властей. По его мнению, сейчас бизнес кикшеринга «работает вопреки»: «В разных годах разные руководители, которые по-разному относятся к инновациям, к СИМам и так далее. <…> Есть положительная тенденция, что нас слышат и что мы находим общий язык с органами власти. Нас стараются услышать, но все равно не везде легко получается», — сказал он.

Согласно исследованию T-Pay, в 2025 году объем потребительских расходов на аренду электросамокатов в денежном выражении впервые за пять лет продемонстрировал отрицательную динамику. Во втором квартале россияне потратили на кикшеринг на 5% меньше, чем годом ранее. При этом количество транзакций увеличилось на 17% год к году.

В 2024 году объем российского рынка кикшеринга составил 31,1 млрд руб., что на 39,8% выше показателя 2023 года. Сервисами аренды электросамокатов за год воспользовались 25,3 млн человек, количество уникальных пользователей увеличилось на 20,6%, а количество поездок за сезон — на 33,1%, до 281,6 млн штук.