Выброс плазмы с Солнца спровоцировал самые сильные сияния десятилетия
К Земле подошел третий выброс плазмы с Солнца, можно наблюдать самые интенсивные полярные сияния десятилетия. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.
«Пришел третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия», — говорится в сообщении.
Ученые отметили, что северные сияния можно увидеть, начиная с широт 45 градусов, полярный овал уже уходит в Европу и Канаду.
Накануне, 12 ноября, в РАН сообщили о приближении к Земле второй волна солнечной плазмы, вызванной активностью на звезде. Основной и наиболее мощный выброс плазмы, способный вызвать экстремальную магнитную бурю, ученые тогда ждали в период с 17:00 до 20:00 по мск.
В 23:50 мск ученые сообщили, что облако все еще не подошло к планете.
