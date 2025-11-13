Выброс плазмы с Солнца спровоцировал самые сильные сияния десятилетия

К Земле подошел третий выброс плазмы с Солнца, можно наблюдать самые интенсивные полярные сияния десятилетия. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

«Пришел третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что северные сияния можно увидеть, начиная с широт 45 градусов, полярный овал уже уходит в Европу и Канаду.

Накануне, 12 ноября, в РАН сообщили о приближении к Земле второй волна солнечной плазмы, вызванной активностью на звезде. Основной и наиболее мощный выброс плазмы, способный вызвать экстремальную магнитную бурю, ученые тогда ждали в период с 17:00 до 20:00 по мск.

В 23:50 мск ученые сообщили, что облако все еще не подошло к планете.