ФСБ пресекла нападения на жителей Петербурга людей под видом полицейских
Люди под видом полицейских нападали на жителей Санкт-Петербурга, сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, сообщили в региональном управлении силовой службы, передает «РБК Петербург».
По предварительным данным, мигранты с ноября 2024 года по февраль 2025-го совершили серию нападений на петербуржцев в целях разбоя и вымогательства, используя огнестрельное оружие.
В отношении «вооруженной этнической устойчивой группы лиц» возбуждены уголовные дела по п. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса России — «Похищение человека», и ч. 3 ст. 162 УК — «Разбой».
В середине августа 78.ru сообщил со ссылкой на источник, что неизвестные похитили у двух молодых людей деньги и телефон, представившись полицейскими. Четверо неизвестных подошли к будущим жертвам, применили физическую силу, посадили их в автомобиль и открыто похитили 7 тыс. руб., забрали телефон, под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за хранение наркотиков вымогали 200 тыс. руб.
