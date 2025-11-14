Поезда в Крым задержались на 4,5 часа на фоне атак БПЛА на регион
Несколько поездов, следующих в Крым и Севастополь, а также из упомянутых регионов, задерживаются на период от 1,5 до 4,5 часов, сообщает «Грандсервисэкспресс».
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении двух атак дронов за вечер и ночь. Минобороны сообщило утром о перехвате 19 БПЛА над территорией Республики Крым.
Задерживаются поезда «Таврия», на полуостров Крым — семь поездов, с него — пять. Два состава из Москвы в Симферополь опаздывают на два и 1,5 часа, один из Санкт-Петербурга в Севастополь — на четыре часа.
Два поезда из Симферополя в столицу приедут на 4,5 и 3 часа позже.
Как сообщил ранее Развожаев, силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА над регионом.
Материал дополняется
