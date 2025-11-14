За подготовку убийства военного в Москве пообещали заплатить метадоном

Video

Одна из задержанных по делу о подготовке убийства высокопоставленного российского военного на московском кладбище сообщила, что в качестве вознаграждения ей пообещали метадон. Об этом женщина рассказала во время допроса, видео распространила ФСБ.

По версии следствия, теракт готовили по заданию Украины. Он должен был быть совершен во время посещения военным могилы близких на Троекуровском кладбище.

«В мессенджере Imo я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали», — заявила одна из задержанных.

Ее муж, ролик с которым также показала ФСБ, сообщил, что они встретились с Русланом и по его просьбе отнесли к одной из могил вазу с цветами, внутри которой находилась камера. Как заявил мужчина, он также увидел провода и подумал, что это взрывное устройство. Супругов задержали по дороге домой.

Еще двумя фигурантами дела являются мигрант из Центральной Азии, его также задержали и житель Киева Джалолиддин Шамсов, которого в России разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.