Прокуратура заявила об указаниях пытавшемуся поджечь кинотеатр в Москве
Подросток пытался поджечь кинотеатр в столичном торговом центре, следуя указаниям неизвестных, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в торговом центре «Авиапарк». Как сообщила ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, юноша пытался устроить пожар во время сеанса.
Огонь потушили, никто не пострадал, однако несколько кресел получили повреждения. Соответствующие кадры опубликовала прокуратура. На видео заметно задымление в зале кинотеатра.
