В Химках подросток поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников

Video

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в поджоге служебного автомобиля 17-летнего подростка, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, возгорание припаркованного полицейского автомобиля УАЗ произошло накануне, 7 ноября, перед входом в здание Сходненского отдела полиции города Химки.

Пламя быстро потушили, пострадавших не было. Сотрудники правоохранительных органов установили, что причиной возгорания был поджог. По подозрению в поджоге полицейские задержали 17-летнего жителя Москвы, который пояснил, что действовал под руководством неизвестных лиц, курировавших его действия по мобильному телефону.

В МВД напомнили, что анонимные лица, требующие произвести противоправные действия в отношении госучреждений и служебных автомобилей, являются мошенниками и действовать по их указанию нельзя.

В конце октября в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 13-летнего подростка, пытавшегося поджечь служебные автомобили в Красногвардейском районе города.

По данным следствия, школьник получил указание о поджоге от неизвестных в одном из мессенджеров. Неизвестный представился подростку сотрудником ФСБ и заявил, что его подруга по переписке является гражданкой Украины и за общение с ней школьнику грозит уголовная ответственность. После этого он начал вымогать у подростка деньги, а потом сам перевел ему 2,5 тыс. руб. на бензин и заставил поджечь полицейские автомобили.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (покушение на теракт). По этой статье предусмотрено лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.