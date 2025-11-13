Власти заявили о короткой украинизации в Киеве и возвращении русского
Жители Киева стали чаще говорить на русском языке в повседневном общении, а отношение горожан к нему стало более спокойным. Об этом рассказал заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка на Украине Сергей Сиротенко в интервью изданию Hromadske.
«Вызывает озабоченность ситуация в Киеве: на фоне хоть и незначительных, но улучшений в целом по Украине, показатели в столице ухудшились. Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке — Киев всегда был русскоязычным городом», — отметил Сиротенко.
Он добавил, что в Киеве отмечается рост терпимости к использованию русского языка в публичном пространстве. В отличие от периода 2022-2023 годов, его употребление перестало восприниматься как неуместное. При этом уровень его общественного принятия остается ниже, чем до начала конфликта с Россией, пояснил Сиротенко.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык никогда не станет государственным на территории страны. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что для урегулирования конфликта, помимо обмена территориями, в условия Москвы входит присвоение официального статуса русскому языку.
19 августа в интервью ВГТРК глава МИДа Сергей Лавров заявил, что при Зеленском были приняты законы, «истребляющие» права русскоязычных.
В 2014 году после событий на Майдане в Киеве был отменен закон, позволявший наделять русский язык статусом регионального в отдельных областях.
В 2019 году на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который законодательно закрепил исключительные права украинского языка и существенно ограничил использование русского в публичной, образовательной, служебной и культурной сферах. Украинский язык обязателен для чиновников, сферы обслуживания, медицины, образования, СМИ, кино и издательского дела.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций