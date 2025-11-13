 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти заявили о короткой украинизации в Киеве и возвращении русского

Киевляне стали чаще говорить на русском языке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

Жители Киева стали чаще говорить на русском языке в повседневном общении, а отношение горожан к нему стало более спокойным. Об этом рассказал заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка на Украине Сергей Сиротенко в интервью изданию Hromadske.

«Вызывает озабоченность ситуация в Киеве: на фоне хоть и незначительных, но улучшений в целом по Украине, показатели в столице ухудшились. Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке — Киев всегда был русскоязычным городом», — отметил Сиротенко.

Он добавил, что в Киеве отмечается рост терпимости к использованию русского языка в публичном пространстве. В отличие от периода 2022-2023 годов, его употребление перестало восприниматься как неуместное. При этом уровень его общественного принятия остается ниже, чем до начала конфликта с Россией, пояснил Сиротенко.

Украинская певица назвала преследование за язык путем к гражданской войне
Политика
Анастасия Приходько

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык никогда не станет государственным на территории страны. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что для урегулирования конфликта, помимо обмена территориями, в условия Москвы входит присвоение официального статуса русскому языку.

19 августа в интервью ВГТРК глава МИДа Сергей Лавров заявил, что при Зеленском были приняты законы, «истребляющие» права русскоязычных.

В 2014 году после событий на Майдане в Киеве был отменен закон, позволявший наделять русский язык статусом регионального в отдельных областях.

В 2019 году на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который законодательно закрепил исключительные права украинского языка и существенно ограничил использование русского в публичной, образовательной, служебной и культурной сферах. Украинский язык обязателен для чиновников, сферы обслуживания, медицины, образования, СМИ, кино и издательского дела.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Егор Алимов
Киев Украина русский язык

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Украинская певица назвала преследование за язык путем к гражданской войне
Политика
На Украине футболистку наказали желтой карточкой за русский язык
Спорт
Власти на Украине попросили не употреблять слова «орки» и «русня»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Власти заявили о короткой украинизации в Киеве и возвращении русского Политика, 23:04
В Москве служебный автомобиль столкнулся с легковушкой Общество, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
«Суспiльне» узнало о плане эвакуации части киевлян на случай блэкаута Политика, 22:40
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 22:25
Reuters назвал нового возможного претендента на зарубежные активы ЛУКОЙЛа Бизнес, 22:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
В Турции дисквалифицировали 102 футболиста из двух главных лиг за ставки Спорт, 21:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:49
NYT рассказала о дилемме Украины между ошибкой и поражением в Покровске Политика, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 21:45
Хет-трик Миллера принес «Ак Барсу» победу над «Динамо» Спорт, 21:38