Украинская певица назвала преследование за язык путем к гражданской войне

Анастасия Приходько (Фото: Анна Салынская / Global Look Press)

Нападки на русскоязычных граждан на Украине могут привести к разжиганию гражданской войны, заявила украинская певица Анастасия Приходько в интервью YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

«Мои дети, я не побоюсь этого, говорят на русском языке. <...> В классы моих детей приходят дети, которые тоже, к сожалению, не владеют украинским языком. И мои дети не будут их бить, я им говорю помочь адаптироваться. <...> Все, кто имеет паспорт Украины, для меня — украинцы. Я не буду делить их на русскоговорящих, украиномовных. Мы все одна большая страна», — сказала Приходько.

Также она привела слова блогера Елены Мандзюк, заявив, что блогер и подобные ей ведут Украину к «гражданской войне». Издание «Страна» пишет, что ранее Мандзюк заявила, что ее дети могут избить другого ребенка, говорящего на русском языке. Против нее завели уголовное дело.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык никогда не станет государственным на территории страны. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что для урегулирования конфликта, помимо обмена территориями, в условия Москвы входит присвоение официального статуса русскому языку.

19 августа в интервью ВГТРК глава МИДа Сергей Лавров заявил, что при Зеленском были приняты законы, «истребляющие» права русскоязычных.

В 2014 году после событий на Майдане в Киеве был отменен закон, позволявший наделять русский язык статусом регионального в отдельных областях. В 2019 году на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который законодательно закрепил исключительные права украинского языка и существенно ограничил использование русского в публичной, образовательной, служебной и культурной сферах. Украинский язык обязателен для чиновников, сферы обслуживания, медицины, образования, СМИ, кино и издательского дела.