Украинская певица назвала преследование за язык путем к гражданской войне

Певица Приходько назвала санкции за язык на Украине дорогой к гражданской войне
Сюжет
Военная операция на Украине
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько (Фото: Анна Салынская / Global Look Press)

Нападки на русскоязычных граждан на Украине могут привести к разжиганию гражданской войны, заявила украинская певица Анастасия Приходько в интервью YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

«Мои дети, я не побоюсь этого, говорят на русском языке. <...> В классы моих детей приходят дети, которые тоже, к сожалению, не владеют украинским языком. И мои дети не будут их бить, я им говорю помочь адаптироваться. <...> Все, кто имеет паспорт Украины, для меня — украинцы. Я не буду делить их на русскоговорящих, украиномовных. Мы все одна большая страна», — сказала Приходько.

Также она привела слова блогера Елены Мандзюк, заявив, что блогер и подобные ей ведут Украину к «гражданской войне». Издание «Страна» пишет, что ранее Мандзюк заявила, что ее дети могут избить другого ребенка, говорящего на русском языке. Против нее завели уголовное дело.

На Украине футболистку наказали желтой карточкой за русский язык
Спорт

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык никогда не станет государственным на территории страны. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что для урегулирования конфликта, помимо обмена территориями, в условия Москвы входит присвоение официального статуса русскому языку.

19 августа в интервью ВГТРК глава МИДа Сергей Лавров заявил, что при Зеленском были приняты законы, «истребляющие» права русскоязычных.

В 2014 году после событий на Майдане в Киеве был отменен закон, позволявший наделять русский язык статусом регионального в отдельных областях.

В 2019 году на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который законодательно закрепил исключительные права украинского языка и существенно ограничил использование русского в публичной, образовательной, служебной и культурной сферах. Украинский язык обязателен для чиновников, сферы обслуживания, медицины, образования, СМИ, кино и издательского дела.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Анастасия Приходько Украина русский язык гражданская война
