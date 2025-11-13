В Туве задержали мужчину, насильно поцеловавшего школьницу на улице
В Туве задержали 35-летнего мужчину, напавшего на школьницу на одной из улиц города Кызыла и насильно поцеловавшего ее, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.
«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям лицо, причастное к совершению данного преступления, установлено. Им оказался 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в городе Кызыле», — говорится в сообщении ведомства.
В СК уточнили, что подозреваемого доставили в следственные органы оперативники уголовного розыска. Расследование по делу продолжается.
Против подозреваемого возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса России (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица возрастом менее 14 лет). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.
На кадрах с видеокамер, опубликованных телеграм-каналом Baza, видно, как мужчина остановил школьницу и после непродолжительной беседы начал к ней приставать. Девочка принялась отбиваться, в итоге он повалил ее на землю, поцеловал и убежал.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций