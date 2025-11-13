 Перейти к основному контенту
В Туве задержали мужчину, насильно поцеловавшего школьницу на улице

СК: в Туве задержали мужчину, насильно поцеловавшего школьницу на улице

В Туве задержали мужчину, насильно поцеловавшего школьницу на улице
В Туве задержали 35-летнего мужчину, напавшего на школьницу на одной из улиц города Кызыла и насильно поцеловавшего ее, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.

«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям лицо, причастное к совершению данного преступления, установлено. Им оказался 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в городе Кызыле», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что подозреваемого доставили в следственные органы оперативники уголовного розыска. Расследование по делу продолжается.

В Туве завели дело на мужчину, насильно поцеловавшего школьницу на улице
Общество
Фото:МВД по Республике Тыва

Против подозреваемого возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса России (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица возрастом менее 14 лет). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

На кадрах с видеокамер, опубликованных телеграм-каналом Baza, видно, как мужчина остановил школьницу и после непродолжительной беседы начал к ней приставать. Девочка принялась отбиваться, в итоге он повалил ее на землю, поцеловал и убежал.

Егор Алимов
Тува мужчина сексуальные преступления задержание Следственный комитет

