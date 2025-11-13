Владелец рассказал подробности о пожаре на химзаводе в Нижнекамске
Пожар на нефтехимическом заводе в Нижнекамске произошел на одной из технологический установок, возгорание ликвидировали спустя 20 минут, никто не пострадал, сообщила РБК компания «Нижнекамскнефтехим».
«На месте возгорания начаты ремонтные работы. Предприятие ведет работу в штатном режиме. Происшествие не повлияло на производственные процессы смежных производств», — заявили в компании.
Пожар произошел 13 ноября. Причиной названа разгерметизация оборудования. В 15:28 мск республиканское управление МЧС сообщило о ликвидации открытого горения.
«Для ликвидации возгорания были задействованы восемь лафетных стволов и один пожарный пеноподъемник. Всего к тушению были привлечены 32 единицы техники и 95 человек личного состава МЧС России», — говорится в сообщении МЧС.
«Нижнекамскнефтехим» входит в холдинг «Сибур». Комплекс включает производство бутилового каучука, мономеров, синтетического каучука, пластиков, этилена и завод органического синтеза.
Как сказано на сайте компании, предприятие — мировой лидер по выпуску изопренового каучука, оно входит в тройку крупнейших поставщиков бутиловых каучуков и в топ-10 мировых производителей синтетического каучука.
