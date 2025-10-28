 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Минпромторг показал видео полета второго импортозамещенного МС-21

Сюжет
Война санкций

Минпромторг показал видео полета второго импортозамещенного МС-21
Video

Минпромторг показал видео взлета российского среднемагистрального самолета МС-21, на борту которого тестируется работа отечественных систем и двигателей ПД-14.

На кадрах видно, как самолет поднимается в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев».

В описании к ролику говорится, что самолет присоединится к программе испытаний вместе с опытным образцом МС-21, который совершил пробный полет в апреле 2025 года.

МС-21: что это за самолет, его характеристики и роль в российской авиации
База знаний
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — это российский пассажирский самолет, относящийся к классу узкофюзеляжных среднемагистральных. Цель проекта заключается в создании современного лайнера для внутренних и международных рейсов, способного заменить устаревшие советские модели и конкурировать с западными аналогами на рынке гражданской авиации.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
МС-21 самолет полет Минпромторг
Материалы по теме
«Аэрофлот» оценил сроки подписания контрактов на крупную серию МС-21
Бизнес
Чемезов заявил, что МС-21 современнее Boeing и Airbus
Технологии и медиа
«Известия» сообщили о подорожании самолета МС-21 на 65%
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Минпромторг показал видео полета второго импортозамещенного МС-21 Технологии и медиа, 08:18
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС со Словакией и Чехией Политика, 08:04
Почему рынок алкоголя растет на фоне «трезвой молодежи» — The EconomistПодписка на РБК, 08:02
Число зараженных гепатитом в онкодиспансере на Камчатке возросло до 167 Общество, 08:01
«Яндекс» запустит новую категорию носимых устройств с ИИ-агентом Технологии и медиа, 08:00
С начала года продажи пива в России упали почти на 17% Вино, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На Сахалине восстановили работу высоковольтной сети после аварии Общество, 07:38
Правительство представит предложения модернизации маткапитала к декабрю Общество, 07:37
Мосбиржа запустит счета типа «Ин» в декабре. Что это и как будет работатьПодписка на РБК, 07:30
За ночь над регионами России уничтожили 17 беспилотников Политика, 07:21
Индекс Мосбиржи упал ниже 2450 пунктов впервые с декабря 2024 года Инвестиции, 07:17
Москвичей предупредили о похолодании и усилении дождей к выходным Общество, 07:11
Аэропорт Калуги возобновил полеты спустя десять часов Политика, 07:06