Минпромторг показал видео полета второго импортозамещенного МС-21
Минпромторг показал видео взлета российского среднемагистрального самолета МС-21, на борту которого тестируется работа отечественных систем и двигателей ПД-14.
На кадрах видно, как самолет поднимается в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев».
В описании к ролику говорится, что самолет присоединится к программе испытаний вместе с опытным образцом МС-21, который совершил пробный полет в апреле 2025 года.
МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — это российский пассажирский самолет, относящийся к классу узкофюзеляжных среднемагистральных. Цель проекта заключается в создании современного лайнера для внутренних и международных рейсов, способного заменить устаревшие советские модели и конкурировать с западными аналогами на рынке гражданской авиации.
