СК задержал начальника участка после обрушения на «Снежкоме» в Красногорске

В Красногорске задержали подозреваемого в обрушении на «Снежкоме»

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Следователи задержали начальника строительного участка организации, занимавшейся демонтажем горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, по подозрению в нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом сообщили в Следственном комитете Подмосковья.

«Установлено, что работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением соответствующих норм и правил. В результате падения части колонны строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, а также в окна квартир близь расположенных многоэтажных домов», — сказано в сообщении.

Трое человек получили травмы, были повреждены автомобили и здания. СК оценил нанесенные ущерб как крупный. По версии ведомства, «принятые меры безопасности при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации», ответственным был начальник строительного участка. Он признал вину.

Материал дополняется