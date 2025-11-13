 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Красногорске задержали подозреваемого в обрушении на «Снежкоме»

СК задержал начальника участка после обрушения на «Снежкоме» в Красногорске
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Следователи задержали начальника строительного участка организации, занимавшейся демонтажем горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, по подозрению в нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом сообщили в Следственном комитете Подмосковья.

«Установлено, что работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением соответствующих норм и правил. В результате падения части колонны строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, а также в окна квартир близь расположенных многоэтажных домов», — сказано в сообщении.

Трое человек получили травмы, были повреждены автомобили и здания. СК оценил нанесенные ущерб как крупный. По версии ведомства, «принятые меры безопасности при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации», ответственным был начальник строительного участка. Он признал вину.

Материал дополняется

Авторы
Антонина Сергеева

