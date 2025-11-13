В Красногорске задержали подозреваемого в обрушении на «Снежкоме»
Следователи задержали начальника строительного участка организации, занимавшейся демонтажем горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, по подозрению в нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом сообщили в Следственном комитете Подмосковья.
«Установлено, что работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением соответствующих норм и правил. В результате падения части колонны строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, а также в окна квартир близь расположенных многоэтажных домов», — сказано в сообщении.
Трое человек получили травмы, были повреждены автомобили и здания. СК оценил нанесенные ущерб как крупный. По версии ведомства, «принятые меры безопасности при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации», ответственным был начальник строительного участка. Он признал вину.
Материал дополняется
