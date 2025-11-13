Над Черным морем перехватили 11 дронов за два часа
С 16:00 до 18:00 мск 13 ноября силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Черным морем и двумя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов — 11 — перехватили в небе над акваторией Черного моря. Два БПЛА сбили над Курской областью, один — над Крымом.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе в 17:25 мск. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника по жилому дому в Льгове. Еще один украинский дрон силы ПВО сбили в районе сахарного завода.
В ночь на 13 ноября силы ПВО отразили атаку 130 дронов в регионах и над Черным морем. Над морской акваторией перехватили 17 беспилотников.
