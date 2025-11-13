Минобороны: над двумя регионами России и Черным морем уничтожили 14 дронов

Над Черным морем перехватили 11 дронов за два часа

Фото: Минобороны России

С 16:00 до 18:00 мск 13 ноября силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Черным морем и двумя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 11 — перехватили в небе над акваторией Черного моря. Два БПЛА сбили над Курской областью, один — над Крымом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе в 17:25 мск. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника по жилому дому в Льгове. Еще один украинский дрон силы ПВО сбили в районе сахарного завода.

В ночь на 13 ноября силы ПВО отразили атаку 130 дронов в регионах и над Черным морем. Над морской акваторией перехватили 17 беспилотников.