При уничтожении морского дрона около Туапсе повреждены пять частных домов
В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
При ликвидации одного из морских дронов в районе села Вольное произошел взрыв, от которого повреждены жилые дома. В пяти частных домах были разбиты окна. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В ближайшее время муниципальные комиссии проведут оценку ущерба для оказания помощи жителям.
Ранее, 10 ноября, в акватории Черного моря в районе Туапсе были уничтожены четыре безэкипажных катера.
Как сообщал оперштаб Краснодарского края, один из катеров взорвался вблизи береговой линии, ударной волной выбило стекла на втором этаже двухэтажного дома, были повреждены гараж и лодочный ангар.
