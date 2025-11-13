 Перейти к основному контенту
Бизнес
0

«Новые люди» призвали тестировать в регионах новые законы для бизнеса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Партия «Новые люди» предложила правительству запретить принятие новых законов для бизнеса без предварительного тестирования в пилотных регионах России. Документ направили председателю правительства Михаилу Мишустину, его копия есть у РБК.

«Считаем целесообразным установить на законодательном уровне обязательное условие: все новые обязательные требования к бизнесу, включая регуляторные, налоговые и административные меры, должны проходить обязательное пилотное тестирование в отдельных субъектах России или на ограниченной группе хозяйствующих субъектов», — говорится в тексте документа.

Тестовые регионы в России — это субъекты, которые на добровольной основе или по решению правительства участвуют в пилотных проектах и экспериментальных правовых режимах для апробации новых механизмов, систем или технологий перед их возможным внедрением по всей стране.

Согласно предложению партии, пилотное тестирование реформ, включающее не только техническую обкатку, но и оценку регуляторных последствий, позволит повысить качество законотворчества и снизить нагрузку на бизнес. Это, по оценке «Новых людей», даст возможность заранее выявить риски, адаптировать решения под региональную специфику и избежать сбоев при внедрении новых требований. В результате снизятся административные издержки, усилится защита малого и среднего бизнеса, а регуляторная среда станет более предсказуемой и устойчивой.

«Новые люди» предложили условие для возвращения прямых выборов мэров
Политика
Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

В партии уточнили, что многие инициативы, включая систему «Честный знак», внедрялись без предварительного пилотирования, что привело к росту операционных издержек предпринимателей и повышению цен для потребителей. Например, после введения маркировки обуви средние цены выросли на 15% за год, а многие малые предприятия в сфере торговли одеждой и обувью были вынуждены закрыться.

Бизнес-объединения критикуют введение новых регуляторных требований без переходного периода, заявила партия. Например, с 2025 года компании, работающие на упрощенной налоговой системе, обязали платить НДС при доходе свыше 60 млн руб., что создало сложности с отчетностью и ценообразованием. Мораторий на штрафы для таких компаний ввели уже после старта реформы, хотя эту меру следовало предусмотреть заранее.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Егор Алимов
Новые люди тестирование законы правительство Михаил Мишустин

