«Новые люди» призвали тестировать в регионах новые законы для бизнеса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Партия «Новые люди» предложила правительству запретить принятие новых законов для бизнеса без предварительного тестирования в пилотных регионах России. Документ направили председателю правительства Михаилу Мишустину, его копия есть у РБК.

«Считаем целесообразным установить на законодательном уровне обязательное условие: все новые обязательные требования к бизнесу, включая регуляторные, налоговые и административные меры, должны проходить обязательное пилотное тестирование в отдельных субъектах России или на ограниченной группе хозяйствующих субъектов», — говорится в тексте документа.

Тестовые регионы в России — это субъекты, которые на добровольной основе или по решению правительства участвуют в пилотных проектах и экспериментальных правовых режимах для апробации новых механизмов, систем или технологий перед их возможным внедрением по всей стране.

Согласно предложению партии, пилотное тестирование реформ, включающее не только техническую обкатку, но и оценку регуляторных последствий, позволит повысить качество законотворчества и снизить нагрузку на бизнес. Это, по оценке «Новых людей», даст возможность заранее выявить риски, адаптировать решения под региональную специфику и избежать сбоев при внедрении новых требований. В результате снизятся административные издержки, усилится защита малого и среднего бизнеса, а регуляторная среда станет более предсказуемой и устойчивой.

В партии уточнили, что многие инициативы, включая систему «Честный знак», внедрялись без предварительного пилотирования, что привело к росту операционных издержек предпринимателей и повышению цен для потребителей. Например, после введения маркировки обуви средние цены выросли на 15% за год, а многие малые предприятия в сфере торговли одеждой и обувью были вынуждены закрыться.

Бизнес-объединения критикуют введение новых регуляторных требований без переходного периода, заявила партия. Например, с 2025 года компании, работающие на упрощенной налоговой системе, обязали платить НДС при доходе свыше 60 млн руб., что создало сложности с отчетностью и ценообразованием. Мораторий на штрафы для таких компаний ввели уже после старта реформы, хотя эту меру следовало предусмотреть заранее.