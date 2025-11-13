В Думе поспорили о еврейском происхождении Чебурашки. Видео

Video

Во время обсуждения поправок к бюджету в Госдуме председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пошутил, что Чебурашка по национальности еврей и приехал из Израиля. Видео заседания опубликовано на сайте Госдумы.

«А вы помните, откуда в Советский Союз привозили — была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы», — сказал Макаров. Поводом для дискуссии о национальности героя советского мультфильма стала поправка о финансировании конкурса «Родная игрушка».

В ответ на версию депутатов об испанском или марокканском происхождении Чебурашки, связанную с импортом цитрусовых, Макаров парировал, что Испания в те годы не импортировала апельсины в СССР, а из Марокко возили мандарины.

Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». Широкую известность получил после выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969-м.