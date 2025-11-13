В Госдуме поспорили о национальности Чебурашки

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во время обсуждения поправок к бюджету пошутил о национальности Чебурашки. Он заявил, что советский мультипликационный герой — еврей. Видео заседания опубликовано на сайте Госдумы.

Поводом для дискуссии стала поправка о финансировании конкурса «Родная игрушка». «А вы помните, откуда в Советский Союз привозили — была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы», — сказал Макаров.

Депутаты предложили другую версию происхождения Чебурашки, указав на импорт цитрусовых из Марокко и Испании. Однако Макаров отметил, что из Марокко везли мандарины, а из Испании в те годы апельсины не поставлялись. «Чебурашка не испанец», — ответил он.

Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». Широкую известность получил после выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969-м.