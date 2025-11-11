 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Аксенов рассказал Путину о трех технопарках по переработке мусора в Крыму

Аксенов рассказал Путину о трех технопарках по переработке мусора в Крыму
На территории Крыма в ближайшие два года введут в строй три экотехнопарка, которые займутся переработкой мусора, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Аксенов назвал накопленные за предыдущие годы отходы одной из основных проблем на полуострове. Первый мусороперерабатывающий комплекс заработает до конца текущего года, второй запустят — в 2026-м, третий — в 2027-м.

«Общая мощность — 860 тыс. т. Полностью при поддержке правительства. Это ваше поручение непосредственно», — сказал Аксенов Путину. На сайте Кремля опубликована стенограмма встречи.

Аксенов объяснил перебои с топливом в Крыму
Экономика

Также глава республики сообщил президенту о возросшем потоке туристов на полуостров: в уходящем году его посетили 6 млн человек, что на 16% больше по сравнению с 2024-м.

«Все это совокупно влияет на то, что идет рост субъектов малого и среднего предпринимательства», — отметил Аксенов. По его данным, в Крыму зарегистрировались 284 тыс. предпринимателей. В 2016-м их было 82.

Денис Малышев
Сергей Аксенов Крым Владимир Путин мусоропереработка туристы
Сергей Аксенов фото
Сергей Аксенов
политик, глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

