Аксенов рассказал Путину о трех технопарках по переработке мусора в Крыму

Video

На территории Крыма в ближайшие два года введут в строй три экотехнопарка, которые займутся переработкой мусора, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Аксенов назвал накопленные за предыдущие годы отходы одной из основных проблем на полуострове. Первый мусороперерабатывающий комплекс заработает до конца текущего года, второй запустят — в 2026-м, третий — в 2027-м.

«Общая мощность — 860 тыс. т. Полностью при поддержке правительства. Это ваше поручение непосредственно», — сказал Аксенов Путину. На сайте Кремля опубликована стенограмма встречи.

Также глава республики сообщил президенту о возросшем потоке туристов на полуостров: в уходящем году его посетили 6 млн человек, что на 16% больше по сравнению с 2024-м.

«Все это совокупно влияет на то, что идет рост субъектов малого и среднего предпринимательства», — отметил Аксенов. По его данным, в Крыму зарегистрировались 284 тыс. предпринимателей. В 2016-м их было 82.