МТС предложил абонентам семь вариантов компенсаций по соглашению с ФАС

В рамках соглашения МТС перечислит в бюджет 664 млн руб. и предложит абонентам несколько вариантов компенсации. Среди них — приведение тарифов к уровню апреля—мая 2024-го, кешбэк 8% от ежемесячных начислений в течение одного года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и оператор мобильной связи «МТС» урегулировали спор, касающийся повышения компанией тарифов в 2024 году, сообщили РБК в ведомстве.

Ранее ФАС признала повышение тарифов в апреле и мае 2024 года на 8% для более чем 30 млн абонентов экономически необоснованным. Как сообщила ФАС, в рамках соглашения МТС перечислит в бюджет 664 млн руб., предложит абонентам семь вариантов компенсации. Среди них — приведение тарифов к уровню апреля—мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг.

Кроме того, оператор направит 2,4 млрд руб. на развитие связи в малых населенных пунктах.

Компания «МТС» подтвердила РБК подписание мирового соглашения с ФАС. Оператор сообщил, что выполнит предписание службы.

«МТС перечислит в федеральный бюджет 664 млн руб. и проинвестирует 2,4 млрд руб. в создание инфраструктуры мобильной связи на территории малых населенных пунктов с численностью до 1 тыс. человек по перечню, определенному Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках программы устранения цифрового неравенства», — говорится в сообщении компании.