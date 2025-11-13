Хинштейн сообщил об ударе беспилотника по жилому дому в Льгове
Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в городе Льгове Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Удар пришелся по дому на улице Пржевальского, уточнил губернатор.
Еще один украинский дрон силы ПВО сбили в районе сахарного завода.
Позднее Хинштейн добавил, что во Льгове повреждения получили еще пять частных домов, и опубликовал фотографии с места.
«Пострадали окна, крыши, фасады. Взрывной волной повредило два автомобиля», — написал губернатор. По его словам, обошлось без пострадавших.
Глава региона также обещал помочь собственникам пострадавшего жилья с восстановлением.
Минувшей ночью средства ПВО отразили массированный налет украинских дронов на Курскую область. Согласно сводке Минобороны, в период с 23:00 мск 12 ноября до 8:00 мск 13 ноября над регионом были перехвачены и уничтожены 32 БПЛА.
