Военная операция на Украине⁠,
0

ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинская армия попыталась атаковать одну из ТЭЦ в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал он.

Атака произошла утром 8 ноября.

Дроны атаковали подстанцию в Вологодской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов этим утром сообщил об атаке беспилотников на подстанцию «Белозерская». Он отметил, что в регионе не отключили электроэнергию.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Турецкий паром, который не пустили в Сочи, остался в море на вторые сутки Общество, 11:42
ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске Политика, 11:34
Дроны атаковали подстанцию в Вологодской области Политика, 11:24
Россиянин сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ Спорт, 11:22
Bloomberg рассказал, как шведский курорт стал форпостом против России Политика, 11:10
Двое человек пострадали при атаке дронов на Саратов Политика, 10:53
Поворот не туда. Почему производитель скутеров Vespa оказался в долгахПодписка на РБК, 10:48
Россиянин Демин впервые в карьере в НБА сыграл в стартовой пятерке Спорт, 10:47
