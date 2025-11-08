ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске

Хинштейн: ВСУ попытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, объект работает штатно

Украинская армия попыталась атаковать одну из ТЭЦ в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал он.

Атака произошла утром 8 ноября.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов этим утром сообщил об атаке беспилотников на подстанцию «Белозерская». Он отметил, что в регионе не отключили электроэнергию.

