ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске
Украинская армия попыталась атаковать одну из ТЭЦ в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал он.
Атака произошла утром 8 ноября.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов этим утром сообщил об атаке беспилотников на подстанцию «Белозерская». Он отметил, что в регионе не отключили электроэнергию.
Материал дополняется
