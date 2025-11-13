В Киргизии из-за дефицита электричества отключили майнинговые фермы

Фото: Регина Уразаева для РБК

Министерство энергетики Киргизии показало, как в республике произошло отключение майнинговых ферм по решению главы ведомства Таалайбека Ибраева. Министр распорядился временно обесточить предприятия на фоне нехватки электроэнергии в стране, сообщает киргизский портал Vesti.kg.

На распространенных кадрах сотрудники ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) отключают установки, используемые для майнинга, и ставят на них пломбы, исключающие повторное подключение. Оборудование на видео принадлежит компании «МБТ Строй».

По данным Минэнерго, в республике легально добывали криптовалюту на двух майнинговых фермах, заключивших в 2023 году соответствующие договоры. Для этого там использовалась электроэнергия, поставляемая в Киргизию из России.

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев в интервью телеканалу Region-ТВ уточнил, что работа этих предприятий остановлена до конца марта.

Ранее власти республики объявили режим экономии электроэнергии из-за маловодья в Токтогульском водохранилище, которое питает местную ГЭС.

По словам министра энергетики Таалайбека Ибраева, для избежания перегрузки национальной энергосистемы в стране придется экономить электричество до конца отопительного сезона, передает портал 24.kg.

Среди принятых мер — сокращение лимитов потребления электричества домашними хозяйствами и отключение освещения в госучреждениях после 18:00. В школах, согласно распоряжению правительства, свет теперь отключают через час после завершения уроков.