 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

В Киргизии из-за дефицита электричества отключили майнинговые фермы

Фото: Регина Уразаева для РБК
Фото: Регина Уразаева для РБК

Министерство энергетики Киргизии показало, как в республике произошло отключение майнинговых ферм по решению главы ведомства Таалайбека Ибраева. Министр распорядился временно обесточить предприятия на фоне нехватки электроэнергии в стране, сообщает киргизский портал Vesti.kg.

На распространенных кадрах сотрудники ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) отключают установки, используемые для майнинга, и ставят на них пломбы, исключающие повторное подключение. Оборудование на видео принадлежит компании «МБТ Строй».

По данным Минэнерго, в республике легально добывали криптовалюту на двух майнинговых фермах, заключивших в 2023 году соответствующие договоры. Для этого там использовалась электроэнергия, поставляемая в Киргизию из России.

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев в интервью телеканалу Region-ТВ уточнил, что работа этих предприятий остановлена до конца марта.

Ущерб от майнинг-фермы в Дагестане составил 14 млн руб.
Общество
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Ранее власти республики объявили режим экономии электроэнергии из-за маловодья в Токтогульском водохранилище, которое питает местную ГЭС.

По словам министра энергетики Таалайбека Ибраева, для избежания перегрузки национальной энергосистемы в стране придется экономить электричество до конца отопительного сезона, передает портал 24.kg.

Среди принятых мер — сокращение лимитов потребления электричества домашними хозяйствами и отключение освещения в госучреждениях после 18:00. В школах, согласно распоряжению правительства, свет теперь отключают через час после завершения уроков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Денис Малышев
Киргизия электричество майнинг криптовалюта

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Ленобласти полиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи света на ₽1 млрд
Общество
В ЦОДах запретят заниматься майнингом
Технологии и медиа
В Иркутске мужчину задержали за майнинг «в особо крупном размере»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Как участникам крупного проекта избежать игры в «сломанный телефон» Образование, 15:27
В 2026 году Матч звезд КХЛ пройдет в новом формате Спорт, 15:21
Аналитики биржи Bybit нашли функции заморозки средств в 16 блокчейн-сетях Крипто, 15:20
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Австралийский миллиардер рассказал о трех целях после увольнения Бизнес, 15:15
ЕС выделил Украине последний кредит за счет доходов от активов России Политика, 15:12
В Нижнекамске произошел пожар на НПЗ Экономика, 15:11
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Актрису Яну Троянову заочно приговорили к 8 годам лишения свободы Политика, 15:05
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03
The Guardian узнала, что Би-би-си готова извиниться перед Трампом Общество, 14:58
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Госдума назвала ключевое условие признания иностранных водительских прав Политика, 14:52
Сложность майнинга биткоина скорректировалась после рекорда Крипто, 14:50
Российские ученые обнаружили более 60 неизвестных ранее вирусов Общество, 14:50