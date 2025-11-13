В Кремле определились с датой проведения прямой линии Путина
Дата проведения декабрьской прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже утверждена, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Дата определена. Подготовка ведется активно», — сказал он и отметил, что о деталях проведения мероприятия будет сообщать своевременно. Его слова передает ТАСС.
Ранее Песков рассказал, что прямая линия состоится ближе к концу декабря и будет объединена с большой пресс-конференцией. Вопросы для прямой линии у россиян начнут собирать за две недели до мероприятия.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это мероприятие, в ходе которого Путин отвечает на вопросы граждан России. Первая прямая линия прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным.
Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы. В 2020 году элементы прямой линии были включены в ежегодную пресс-конференцию. В 2023 году эти два формата решили объединить.
В 2024 году прямая линия состоялась 19 декабря и продолжалась 4 часа 27 минут.
