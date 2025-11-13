 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Кремле определились с датой проведения прямой линии Путина

Песков: дата проведения большой пресс-конференции с Путиным определена
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Дата проведения декабрьской прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже утверждена, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дата определена. Подготовка ведется активно», — сказал он и отметил, что о деталях проведения мероприятия будет сообщать своевременно. Его слова передает ТАСС.

Ранее Песков рассказал, что прямая линия состоится ближе к концу декабря и будет объединена с большой пресс-конференцией. Вопросы для прямой линии у россиян начнут собирать за две недели до мероприятия.

Песков рассказал о сборе вопросов к прямой линии с Путиным
Политика
Владимир Путин

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это мероприятие, в ходе которого Путин отвечает на вопросы граждан России. Первая прямая линия прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным.

Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы. В 2020 году элементы прямой линии были включены в ежегодную пресс-конференцию. В 2023 году эти два формата решили объединить.

В 2024 году прямая линия состоялась 19 декабря и продолжалась 4 часа 27 минут.



В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Песков Прямая линия с Владимиром Путиным большая ежегодная пресс-конференция Путина Владимир Путин Кремль
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

