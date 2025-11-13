В посылках из Перу нашли дровосека и еще 200 тушек экзотических жуков
В Москве сотрудники таможни обнаружили в посылках их Перу 200 высушенных экзотических жуков стоимостью 1,5 млн. руб., сообщила пресс-служба таможенной служба.
Специалисты выявили, что среди образцов насекомых находился крупнейший в мире ночной дровосек-титан из семейства усачей длиной почти 20 см, а также жуки-долгоносики и носороги из семейства пластинчатоусых.
Посылки были адресованы жителям Ставропольского края. В связи с отсутствием необходимых разрешительных ветеринарных документов на ввоз, посылки возвращены отправителю, сообщила пресс-служба.
Ранее таможенники обнаружили в посылке из Германии радиоактивную статуэтку попугая, она предназначалась жительнице Москвы.
Оказалось, что излучение на поверхности керамической птицы превышало естественный радиоактивный фон в 20 раз, кроме того, скульптура содержала радионуклид радий-226. Посылку вернули в страну отправления.
