Общество
0

В посылках из Перу нашли дровосека и еще 200 тушек экзотических жуков

В Москве таможенники нашли в посылках из Перу 200 экзотических высушенных жуков

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

В Москве сотрудники таможни обнаружили в посылках их Перу 200 высушенных экзотических жуков стоимостью 1,5 млн. руб., сообщила пресс-служба таможенной служба.

Специалисты выявили, что среди образцов насекомых находился крупнейший в мире ночной дровосек-титан из семейства усачей длиной почти 20 см, а также жуки-долгоносики и носороги из семейства пластинчатоусых.

Посылки были адресованы жителям Ставропольского края. В связи с отсутствием необходимых разрешительных ветеринарных документов на ввоз, посылки возвращены отправителю, сообщила пресс-служба.

Таможня в Сочи нашла серьги и колье на 3 млн руб. у пассажирки из Дубая
Общество

Ранее таможенники обнаружили в посылке из Германии радиоактивную статуэтку попугая, она предназначалась жительнице Москвы.

Оказалось, что излучение на поверхности керамической птицы превышало естественный радиоактивный фон в 20 раз, кроме того, скульптура содержала радионуклид радий-226. Посылку вернули в страну отправления. 

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
Александра Озерова
таможня Федеральная таможенная служба экзотика насекомые Москва Перу посылка

