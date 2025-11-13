 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Красное сияние загорелось над Камчаткой. Видео

Появились кадры красного северного сияния над Камчаткой

Красное сияние загорелось над Камчаткой. Видео
Video

Минувшей ночью над Камчаткой вспыхнуло масштабное северное сияние с красными лучами.

Явление было вызвано солнечными выбросами плазмы, третья волна которых пришлась на ночь 13 ноября.

Ученые из лаборатории солнечной астрономии РАН отметили, что вспыхнувшие полярные сияния являются самыми сильными за последнее десятилетие.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Северное сияние Вспышки Камчатка

