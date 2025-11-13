Красное сияние загорелось над Камчаткой. Видео
Минувшей ночью над Камчаткой вспыхнуло масштабное северное сияние с красными лучами.
Явление было вызвано солнечными выбросами плазмы, третья волна которых пришлась на ночь 13 ноября.
Ученые из лаборатории солнечной астрономии РАН отметили, что вспыхнувшие полярные сияния являются самыми сильными за последнее десятилетие.
