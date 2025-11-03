В МВД рассказали, как обезопасить умную колонку для детей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Для того, чтобы обезопасить для детей использование умной колонкой нужно в первую очередь активировать детский режим и безопасный поиск на устройстве, а также настроить фильтры для контента, сообщается в телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Также нужно отключить персонализированные ответы - тогда устройство не запомнит историю запросов. Помимо этого важно использовать многофакторную аутентификацию для входа в аккаунт и регулярно менять пароль. Кроме того, необходимо запретить в настройках профиля управление критичными электроприборами через голосовые команды и ограничить голосовые покупки, чтобы ребенок не мог оформить онлайн-заказ.

Ранее в МВД напомнили правила кибергигиены для детей и подростков. В первую очередь там порекомендовали не раскрывать незнакомцам свои личные данные: адрес, номер телефона, пароли и данные родителей. Эту информацию могут использовать мошенники для обмана или кражи денег.

Также важно не рассказывать чужим людям о себе и родителях, не делиться фотографиями с неизвестными людьми в интернете. И рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам.