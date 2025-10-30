В Москве и Московской области задержали хакеров, создавших вирус «Медуза»

Video

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью МВД России совместно с полицией Астраханской области задержали трех IT-специалистов, подозреваемых в создании и распространении вредоносной программы «Медуза». Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как установило следствие, примерно два года назад злоумышленники разработали этот вирус и начали распространять его через хакерские форумы. Программа была предназначена для хищения учетных данных, информации о криптокошельках и других конфиденциальных данных.

По данным следствия, в мае этого года члены группировки использовали свои разработки для несанкционированного доступа к информационной системе одного из учреждений Астраханской области. Им удалось скопировать охраняемую законом служебную информацию на подконтрольные серверы. По этому факту следователь УМВД России по Астраханской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК (создание и распространение вредоносных программ).

Задержание подозреваемых проводилось в Москве и Московской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе обысков у хакеров были изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для следствия. Дополнительно установлено, что задержанные также разрабатывали и распространяли другой тип вредоносного программного обеспечения, которое могло нейтрализовывать средства защиты информации и создавать ботнеты — сети зараженных компьютеров для проведения масштабных кибератак.

Всем троим фигурантам уже избраны меры пресечения.