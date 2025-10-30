 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве и Московской области задержали хакеров, создавших вирус «Медуза»

В Москве и Московской области задержали хакеров, создавших вирус «Медуза»
Video

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью МВД России совместно с полицией Астраханской области задержали трех IT-специалистов, подозреваемых в создании и распространении вредоносной программы «Медуза». Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как установило следствие, примерно два года назад злоумышленники разработали этот вирус и начали распространять его через хакерские форумы. Программа была предназначена для хищения учетных данных, информации о криптокошельках и других конфиденциальных данных.

По данным следствия, в мае этого года члены группировки использовали свои разработки для несанкционированного доступа к информационной системе одного из учреждений Астраханской области. Им удалось скопировать охраняемую законом служебную информацию на подконтрольные серверы. По этому факту следователь УМВД России по Астраханской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК (создание и распространение вредоносных программ).

Задержание подозреваемых проводилось в Москве и Московской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе обысков у хакеров были изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для следствия. Дополнительно установлено, что задержанные также разрабатывали и распространяли другой тип вредоносного программного обеспечения, которое могло нейтрализовывать средства защиты информации и создавать ботнеты — сети зараженных компьютеров для проведения масштабных кибератак.

Всем троим фигурантам уже избраны меры пресечения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
борьба с хакерами хакеры «Медуза» вирус Астраханская область
Материалы по теме
В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 заключенным
Общество
Касперский описал разницу в атаках хакеров из разных регионов мира
Технологии и медиа
Telegraph узнала, что в атаке на Jaguar подозревают российских хакеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Основатель SoftBank Group стал богатейшим человеком Японии Инвестиции, 12:36
Оптимизация командировки: как сэкономить на деловых поездках Отрасли, 12:34
СК объяснил «записку» и появление Усольцева в Сети после исчезновения Общество, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения под Покровском Политика, 12:29
Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины Политика, 12:28
Почему крупные компании закрывают свои инновационные центрыПодписка на РБК, 12:27
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
На одесском рынке гражданские разгромили автобус военкомов Политика, 12:25
Как и чему сейчас стоит учить руководителей Образование, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Волгоградской области из-за атаки ВСУ получила повреждения вышка связи Политика, 12:17
Михельсон призвал к международной кооперации по газу в российской Арктике Политика, 12:16
Армия России заняла два села в Харьковской и Запорожской областях Политика, 12:13
Михельсон предупредил о росте цен на газ в ЕС при отказе от СПГ из России Политика, 12:12