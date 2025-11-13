Экс-глава города Горнозаводска погиб на фронте
Бывший мэр Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб на специальной военной операции, сообщает портал «Горнозаводск-Новости». Эту информацию подтвердили URA.RU в местном Доме культуры имени Л.И. Бэра, где будет проходить прощание с экс-чиновником.
Прощание состоится в 18:00 в пятницу, 14 ноября. Такое время выбрано в связи с тем, что гроб с телом погибшего должны доставить в Горнозаводск из Перми, пояснили в ДК. Там добавили, что если гроб с телом Афанасьева доставят раньше, то прощальные мероприятия буду перенесены на более ранний срок. На следующий день состоится панихида в 11:30, после этого начнется отпевание.
С апреля Афанасьев считался без вести пропавшим. Экс-чиновник в 2024-м подписал контракт с Минобороны и отправился на военную операцию из колонии, где отбывал срок за превышение полномочий. Его признали виновным в том, что он незаконно передал доли в ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства» руководителям предприятия и те установили себе повышенные оклады и премии.
Афанасьев дважды руководил в Горнозаводске. Впервые он был избран на должность главы района в 2011 году. В начале 2016-го он покинул пост, после того как был признан виновным в превышение должностных полномочий. По версии следствия, он подписал фиктивные документы о ремонте местного Дома культуры имени Л.И. Бэра. В результате были приняты и оплачены невыполненные работы на 11,3 млн руб. Экс-чиновник подал жалобу на приговор, после чего дело переквалифицировали на статью о халатности, а от наказания освободили по амнистии.
В 2018 году Афанасьев снова стал главой Горнозаводского городского округа. В декабре 2021 года он сложил полномочия из-за нового уголовного дела.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций