Экс-глава города Горнозаводска погиб на фронте

Александр Афанасьев (Фото: Правительство Горнозаводского городского округа)

Бывший мэр Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб на специальной военной операции, сообщает портал «Горнозаводск-Новости». Эту информацию подтвердили URA.RU в местном Доме культуры имени Л.И. Бэра, где будет проходить прощание с экс-чиновником.

Прощание состоится в 18:00 в пятницу, 14 ноября. Такое время выбрано в связи с тем, что гроб с телом погибшего должны доставить в Горнозаводск из Перми, пояснили в ДК. Там добавили, что если гроб с телом Афанасьева доставят раньше, то прощальные мероприятия буду перенесены на более ранний срок. На следующий день состоится панихида в 11:30, после этого начнется отпевание.

С апреля Афанасьев считался без вести пропавшим. Экс-чиновник в 2024-м подписал контракт с Минобороны и отправился на военную операцию из колонии, где отбывал срок за превышение полномочий. Его признали виновным в том, что он незаконно передал доли в ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства» руководителям предприятия и те установили себе повышенные оклады и премии.

Афанасьев дважды руководил в Горнозаводске. Впервые он был избран на должность главы района в 2011 году. В начале 2016-го он покинул пост, после того как был признан виновным в превышение должностных полномочий. По версии следствия, он подписал фиктивные документы о ремонте местного Дома культуры имени Л.И. Бэра. В результате были приняты и оплачены невыполненные работы на 11,3 млн руб. Экс-чиновник подал жалобу на приговор, после чего дело переквалифицировали на статью о халатности, а от наказания освободили по амнистии.

В 2018 году Афанасьев снова стал главой Горнозаводского городского округа. В декабре 2021 года он сложил полномочия из-за нового уголовного дела.