Бывший старший тренер сборной России по фристайлу погиб на фронте
Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в 36 лет при выполнении боевой задачи в зоне военной операции при штурме Малиновки, сообщила пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).
«Он подготовил множество спортсменов — победителей и призеров крупных международных соревнований, всероссийских состязаний по фристайлу», — отметили в организации.
Васильев был заслуженным тренером Чувашской Республики.
В Федерации фристайла Санкт-Петербурга уточнили, что Васильев на фронте был командиром десантно-штурмового подразделения.
ФФР выразила соболезнования в связи со смертью Васильева.
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