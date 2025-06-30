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Спорт ,  
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Бывший старший тренер сборной России по фристайлу погиб на фронте

Бывший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб на фронте
Никита Васильев много лет работал с российскими фристайлистами, а в зоне военной операции командовал десантно-штурмовым подразделением и погиб при выполнении боевой задачи. Ему было 36 лет
Никита Васильев
Никита Васильев (Фото: Федерация фристайла России)

Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в 36 лет при выполнении боевой задачи в зоне военной операции при штурме Малиновки, сообщила пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

«Он подготовил множество спортсменов — победителей и призеров крупных международных соревнований, всероссийских состязаний по фристайлу», — отметили в организации.

Васильев был заслуженным тренером Чувашской Республики.

В Федерации фристайла Санкт-Петербурга уточнили, что Васильев на фронте был командиром десантно-штурмового подразделения.

ФФР выразила соболезнования в связи со смертью Васильева.

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Анна Сатдинова
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