К Земле направилась вторая волна солнечной плазмы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

К Земле приближается вторая волна солнечной плазмы, вызванная активностью на Солнце. Согласно данным с космических аппаратов, расположенных в точке Лагранжа L1 в 1,5 млн км от планеты, зафиксированы резкие изменения параметров солнечного ветра — скорости, плотности и температуры частиц, а также внезапное изменение ориентации межпланетного магнитного поля. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По предварительной информации, этот выброс уже не сможет существенно ухудшить текущую геомагнитную обстановку, поскольку наблюдаемая динамика и так значительно превышает прогнозные значения. Однако его регистрация подтверждает правильность прогноза ученых относительно последовательности солнечных событий.

Основной и наиболее мощный выброс плазмы, способный вызвать экстремальную магнитную бурю, ожидается в период с 17:00 до 20:00 по мск. Именно этот третий выброс, по мнению специалистов, может сделать сегодняшний день уникальным с точки зрения космической погоды.

Ранее предсказание о том, что Землю накроет самая сильная вспышка солнечной плазмы в текущем цикле, дала математическая модель. По расчетам астрономов, вспышка поглотит облака плазмы от предыдущих. Ученые отметили, что в полной мере математической модели доверять нельзя. Вспышка станет самой сильной в солнечном цикле, в среднем длящемся около 11 лет. Самая сильная в истории вспышка, уровня Х17, произошла 31 октября 2003 года.