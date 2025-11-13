 Перейти к основному контенту
В двух регионах объявили ракетную опасность

В Брянской и Орловской областях объявили ракетную опасность
Военная операция на Украине

Ракетная опасность объявлена в Брянской и Орловской областях, сообщают губернаторы Александр Богомаз и Андрей Клычков в телеграм-каналах.

«В Орловской области объявлена ракетная опасность», — написал в посте Клычков.

Главы обоих регионов призвали жителей укрыться в помещениях без окон.

Богомаз позже сообщил об отмене тревоги, она действовала в регионе восемь минут. Клычков сообщил об отбое тревоги в 5:42 мск, она действовала 15 минут.

В Орловской и Тульской областях объявили ракетную опасность
Политика

О ракетной опасности в Орловской области Клычков сообщает в ноябре уже шестой раз.

Софья Полковникова
ракетная опасность Брянская область Орловская область
Александр Богомаз
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

