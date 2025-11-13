В Брянской и Орловской областях объявили ракетную опасность

В двух регионах объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Брянской и Орловской областях, сообщают губернаторы Александр Богомаз и Андрей Клычков в телеграм-каналах.

«В Орловской области объявлена ракетная опасность», — написал в посте Клычков.

Главы обоих регионов призвали жителей укрыться в помещениях без окон.

Богомаз позже сообщил об отмене тревоги, она действовала в регионе восемь минут. Клычков сообщил об отбое тревоги в 5:42 мск, она действовала 15 минут.

О ракетной опасности в Орловской области Клычков сообщает в ноябре уже шестой раз.