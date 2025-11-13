В двух регионах объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Брянской и Орловской областях, сообщают губернаторы Александр Богомаз и Андрей Клычков в телеграм-каналах.
«В Орловской области объявлена ракетная опасность», — написал в посте Клычков.
Главы обоих регионов призвали жителей укрыться в помещениях без окон.
Богомаз позже сообщил об отмене тревоги, она действовала в регионе восемь минут. Клычков сообщил об отбое тревоги в 5:42 мск, она действовала 15 минут.
О ракетной опасности в Орловской области Клычков сообщает в ноябре уже шестой раз.
