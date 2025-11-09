 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Орловской и Тульской областях объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Орловской области второй раз за ночь объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Аналогичный режим действует на территории Тульской области.

Аэропорт Геленджика временно закрыли для взлета и посадки
Общество
Фото:Николай Яковлев / ТАСС

В Брянской области режим ракетной опасности объявляли три раза за ночь, к моменту подготовки материала его сняли.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Орловская область Тульская область ракетная опасность
