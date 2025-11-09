В Орловской и Тульской областях объявили ракетную опасность

На территории Орловской области второй раз за ночь объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Аналогичный режим действует на территории Тульской области.

В Брянской области режим ракетной опасности объявляли три раза за ночь, к моменту подготовки материала его сняли.