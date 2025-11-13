Дипмиссия России в Уругвае опровергла данные о заложенной бомбе
Посольство России в Уругвае получило сигнал о заложенном взрывном устройстве, но информация не соответствует действительности, сообщили в российской дипмиссии, передает «РИА Новости». Об отсутствии бомбы сообщили также в пожарной службе, отметило агентство.
«Информация о заложенном взрывном устройстве в посольстве не подтвердилась», — говорится в сообщении дипломатов.
В посольстве заявили, что сигнал о мнимой бомбе является «провокацией со стороны Украины».
Ранее уругвайская газета El Observador сообщила, что в посольстве России в Монтевидео была зафиксирована угроза взрыва. Согласно заявлению пожарной службы, предполагаемое устройство было установлено «проукраинскими силами».
