Военная операция на Украине
0

Дипмиссия России в Уругвае опровергла данные о заложенной бомбе

Сюжет
Военная операция на Украине

Посольство России в Уругвае получило сигнал о заложенном взрывном устройстве, но информация не соответствует действительности, сообщили в российской дипмиссии, передает «РИА Новости». Об отсутствии бомбы сообщили также в пожарной службе, отметило агентство.

«Информация о заложенном взрывном устройстве в посольстве не подтвердилась», — говорится в сообщении дипломатов.

В посольстве заявили, что сигнал о мнимой бомбе является «провокацией со стороны Украины».

В Швеции на представительство России сбросили краску с дрона
Политика
Фото:Посольство России в Швеции

Ранее уругвайская газета El Observador сообщила, что в посольстве России в Монтевидео была зафиксирована угроза взрыва. Согласно заявлению пожарной службы, предполагаемое устройство было установлено «проукраинскими силами».

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
Софья Полковникова
Уругвай взрывное устройство опровержение

