В США прекратили чеканить пенни после 232 лет существования монеты
Власти США перестали чеканить монеты номиналом в 1 цент, объяснив решение неактуальностью и дороговизной пенни, сообщает The New Your Times со ссылкой на Министерство финансов.
Цент (пенни) выпускали в США в течение 232-х лет. Как пишет Reuters, также ссылаясь на Минфин, рост издержек на чеканку и изменения в поведении потребителей и технологиях сделали выпуск пенни «финансово неустойчивым» и ненужным. Стоимость производства одной монеты достигла ¢3,69, тогда как десять лет назад она составляла ¢1,42.
Последние пенни были отчеканены днем 12 ноября в Филадельфии. При этом монета сохранит статус законного платежного средства.
О планах прекратить чеканить пенни сообщили в Минфине в мае. В министерстве тогда заявили, что заказана последняя партия заготовок.
Президент США Дональд Трамп еще в феврале поручил Министерству финансов прекратить производство пенни, назвав его «расточительным». После его поручения автозаправки, сети быстрого питания и крупные магазины начали корректировать цены и округлять наличные расчеты, пишет Reuters.
Пенни стал одной из первых монет, изготовленных Монетным двором США после его основания в 1792 году, говорится на сайте ведомства. На первом пенни изображалась женщина с развевающимися волосами, символизирующая Свободу, монета была изготовлена полностью из меди. С тех пор дизайн и состав пенни несколько раз меняли. Например, в 1909 году Авраам Линкольн стал первым президентом, изображенным на американских монетах, в честь 100-летия со дня его рождения. Современные пенни состоят из меди и цинка.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций