Финансы⁠,
0

В США прекратили чеканить пенни после 232 лет существования монеты

В США перестали чеканить монеты номиналом в один цент

Власти США перестали чеканить монеты номиналом в 1 цент, объяснив решение неактуальностью и дороговизной пенни, сообщает The New Your Times со ссылкой на Министерство финансов.

Цент (пенни) выпускали в США в течение 232-х лет. Как пишет Reuters, также ссылаясь на Минфин, рост издержек на чеканку и изменения в поведении потребителей и технологиях сделали выпуск пенни «финансово неустойчивым» и ненужным. Стоимость производства одной монеты достигла ¢3,69, тогда как десять лет назад она составляла ¢1,42.

Последние пенни были отчеканены днем 12 ноября в Филадельфии. При этом монета сохранит статус законного платежного средства.

О планах прекратить чеканить пенни сообщили в Минфине в мае. В министерстве тогда заявили, что заказана последняя партия заготовок.

Президент США Дональд Трамп еще в феврале поручил Министерству финансов прекратить производство пенни, назвав его «расточительным». После его поручения автозаправки, сети быстрого питания и крупные магазины начали корректировать цены и округлять наличные расчеты, пишет Reuters.

В США перестанут чеканить пенни
Экономика
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Пенни стал одной из первых монет, изготовленных Монетным двором США после его основания в 1792 году, говорится на сайте ведомства. На первом пенни изображалась женщина с развевающимися волосами, символизирующая Свободу, монета была изготовлена полностью из меди. С тех пор дизайн и состав пенни несколько раз меняли. Например, в 1909 году Авраам Линкольн стал первым президентом, изображенным на американских монетах, в честь 100-летия со дня его рождения. Современные пенни состоят из меди и цинка.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
монета США монетный двор

