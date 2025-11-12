Сотрудник арктической станции в Канаде погиб при нападении белых медведей

Фото: Thomas Sbampato / imageBROKER.com / Global Look Press

На сотрудника радиолокационной станции в канадской Арктике напали белые медведи. Как сообщает CityNews со ссылкой на The Canadian Press, 34-летний Кристофер Бест, обслуживавший объект ПВО на острове Бревурт, погиб в начале августа 2024 года.

Мужчина, увлекавшийся фотосъемкой белых медведей для соцсетей, вышел со станции 8 августа по совету смотрителя острова, чтобы запечатлеть одного из хищников. Однако при обходе станции Бест столкнулся со вторым медведем, которого ранее не заметили. Животное сразу напало на него, а вслед за ним на мужчину напал и тот медведь, которого мужчина собирался снимать.

Свидетель происшествия попытался сначала отпугнуть хищников, но затем был вынужден застрелить одного из них. Второй медведь скрылся, но Бест к тому моменту уже был мертв.

Коллеги погибшего отмечают, что трагедии можно было избежать, и требуют установить на территории станции специальные ограждения и датчики движения для своевременного обнаружения хищников. Родственники Беста ранее выражали опасения по поводу его увлечения фотоохотой, но мужчина уверял, что ведет съемку с безопасного расстояния.