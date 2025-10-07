В центр Курильска забрел дикий медведь. Видео
В центре Курильска Сахалинской области утром 7 октября заметили медведя, сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале Курильского муниципального округа.
На кадрах видно, как медведь пробегает мимо отделения банка, после чего продолжает бег по одной из улиц города вдоль автодороги.
В сообщении отмечается, что животное заметили около 8:00 (0:00 мск) в районе Дома культуры и спорта города (ДКиС) в центре города. Животное двигалось в сторону улицы Гидростроевская, предположительно — в направлении леса.
В телеграм-канале жителей призвали соблюдать осторожность, не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать, а при встрече с медведем — сохранять спокойствие, медленно отойти и не пытаться бежать.
В сентябре в Петропавловске-Камчатском умерла женщина, на которую напал медведь. Как пояснили в краевой прокуратуре, нападение случилось на территории школы № 3 на улице Зеленая Роща.
Медведь был убит охотоведами. В тот же день медведь напал на мужчину на улице Озерной. Животное набросилось на автомобиль, пытаясь достать человека, но затем отвлеклось на другую машину и скрылось.
