Общество
На Украине произошла авария на урановом руднике

Фото: Matthew Horwood / Getty Images
Фото: Matthew Horwood / Getty Images

На урановом руднике «Ингульская» в Кировоградской области Украины произошла авария с затоплением подземных выработок. На шахте государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в отработанном блоке прорвалась гидрозакладочная смесь, что привело к затоплению горизонта, сообщает Минэнерго Украины.

Рудник является единственным на Украине предприятием по добыче природного урана. Работы на затопленных участках продолжаются в круглосуточном режиме. В момент аварии в опасной зоне находились четверо сотрудников подрядной организации ЧП «Свитекс». Двоим рабочим удалось самостоятельно выбраться на поверхность, а судьба еще двух горняков остается неизвестной. По последней информации на 17:00 12 ноября, поисково-спасательные операции продолжаются.

Шахта «Ингульская» — предприятие по добыче урановой и ториевой руд в селе Неопалимовка Кировоградской области Украины. Структурное подразделение Восточного ГОКа ведет добычу руды из Мичуринского и восточной зоны Центрального месторождения. Дата основания шахты «Ингульская» — 3 февраля 1967 года. Обеспеченность запасами, при производительности шахты на уровне 2000 года, составляет около 15 лет.

К ликвидации последствий ЧП привлечены силы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и персонал самой шахты. Для расследования причин аварии будет создана специальная комиссия.

Ксения Потрошилина
Минэнерго Украины Минэнерго авария на шахте шахта рудник

