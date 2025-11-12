На Украине произошла авария на урановом руднике
На урановом руднике «Ингульская» в Кировоградской области Украины произошла авария с затоплением подземных выработок. На шахте государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в отработанном блоке прорвалась гидрозакладочная смесь, что привело к затоплению горизонта, сообщает Минэнерго Украины.
Рудник является единственным на Украине предприятием по добыче природного урана. Работы на затопленных участках продолжаются в круглосуточном режиме. В момент аварии в опасной зоне находились четверо сотрудников подрядной организации ЧП «Свитекс». Двоим рабочим удалось самостоятельно выбраться на поверхность, а судьба еще двух горняков остается неизвестной. По последней информации на 17:00 12 ноября, поисково-спасательные операции продолжаются.
Шахта «Ингульская» — предприятие по добыче урановой и ториевой руд в селе Неопалимовка Кировоградской области Украины. Структурное подразделение Восточного ГОКа ведет добычу руды из Мичуринского и восточной зоны Центрального месторождения. Дата основания шахты «Ингульская» — 3 февраля 1967 года. Обеспеченность запасами, при производительности шахты на уровне 2000 года, составляет около 15 лет.
К ликвидации последствий ЧП привлечены силы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и персонал самой шахты. Для расследования причин аварии будет создана специальная комиссия.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций