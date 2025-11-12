В Раде заявили о попытках офиса Зеленского заблокировать телеграм-каналы

Алексей Гончаренко (Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Офис президента Украины Владимира Зеленского предпринимает попытки заблокировать телеграм-каналы, чтобы ограничить освещение коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

«Ситуационная стратегия офиса: заблокировать телеграм-каналы, чтобы они не упоминали о «пленках Миндича», — написал Гончаренко.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о преступной группировке в «Энергоатоме», участники которой брали откаты в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным «РБК-Украина», в схеме участвовали Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и министр юстиции Герман Галущенко. Участники схемы передали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову (псевдоним Че Гевара) $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными, полагают НАБУ и САП.

Согласно заявлению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании Высшего антикоррупционного суда по делу о хищениях в энергетике, бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич вмешивался в работу оборонной и энергетической сфер Украины, оказывая влияние на бывших глав профильных министерств.

11 ноября детективы НАБУ провели обыски у Миндича и Галущенко. Миндич, которого в материалах дела называют Карлсоном, успел выехать за границу, сообщал «РБК-Украина». Наблюдательный совет «Энергоатома» был уволен правительством для «перезапуска» предприятия после скандала.