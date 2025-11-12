Мужчине, заплатившему за «наследство из Африки», отказали в компенсации

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Санкт-Петербургский суд отказал местному жителю в иске о возврате 754 тыс. руб., которые он перевел мошенникам, представившимся сотрудниками африканского банка. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, истец Иван поверил сообщению в мессенджере от человека по имени Гарри, который утверждал, что у заявителя умер родственник в Западной Африке, оставив наследство в $16,9 млн.

Для оформления наследства и перевода денег в Россию мошенники убедили Ивана перевести им в общей сложности 31,95 млн руб. на различные счета. Когда связь с «представителем банка» прекратилась, истец осознал обман и подал гражданский иск к одному из получателей денег — Петру, требуя взыскания неосновательного обогащения.

Суд установил, что средства были похищены путем обмана, а не перечислены по ошибке, и по данному факту возбуждено уголовное дело. В решении подчеркивается, что взыскание возможно только после установления вины ответчика в мошенничестве в рамках уголовного процесса. Судья указал, что надлежащим способом защиты является возмещение вреда по правилам главы 59 Гражданского кодекса, что требует доказательства участия ответчика в хищении.

Ранее подобная ситуация произошла в Алтайском крае. Там местная жительница представилась помощником нотариуса и обманула женщину. Она убедила пострадавшую в том, что ей полагается наследство. За помощь с его оформлением она выманила и похитила у жертвы более 745 тыс. руб. за полгода. Правоохранительные органы завели уголовное дело.