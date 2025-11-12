 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Госдуме отказались увеличить оклады солдатам-срочникам

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Комитет Госдумы по обороне единогласным решением отклонил инициативу о троекратном повышении окладов для военнослужащих срочной службы. Депутаты признали предложение «несвоевременным» в условиях специальной военной операции, рассказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Сейчас, когда масса средств у страны уходит на выполнение целей и задач спецоперации, когда волонтеры делают все возможное для того, чтобы, скажем, обеспечить воюющих теплыми вещами, поднимать вопрос денежного довольствия на срочной службе по меньшей мере несвоевременно», — сказал он.

По мнению Журавлева, сейчас у российской армии есть гораздо более неотложные нужды, чем увеличение денежного довольствия для солдат-срочников. «В условиях войны, СВО, лучше штурмовикам платить больше. А солдаты-срочники находятся на полном государственном обеспечении — от завтраков, обедов и ужинов до полного обмундирования. Это не работа, за которую следует начислять зарплату, а выполнение долга перед родиной», — заявил депутат.

Путин заявил, что Россия не направляет срочников в зону боевых действий
Политика

С предложением увеличить ежемесячные оклады военнослужащим срочной службы к министру обороны Андрею Белоусову обратился зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин в начале октября. Подготовленные им поправки предусматривали, что размер оклада вырастет в три раза — с 2758 руб. до 7500 руб. При одобрении проекта расходы на повышение оклада составили бы 16,8 млрд руб.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
солдаты-срочники законопроект Минобороны Госдума

