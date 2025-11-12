В Госдуме отказались увеличить оклады солдатам-срочникам
Комитет Госдумы по обороне единогласным решением отклонил инициативу о троекратном повышении окладов для военнослужащих срочной службы. Депутаты признали предложение «несвоевременным» в условиях специальной военной операции, рассказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Сейчас, когда масса средств у страны уходит на выполнение целей и задач спецоперации, когда волонтеры делают все возможное для того, чтобы, скажем, обеспечить воюющих теплыми вещами, поднимать вопрос денежного довольствия на срочной службе по меньшей мере несвоевременно», — сказал он.
По мнению Журавлева, сейчас у российской армии есть гораздо более неотложные нужды, чем увеличение денежного довольствия для солдат-срочников. «В условиях войны, СВО, лучше штурмовикам платить больше. А солдаты-срочники находятся на полном государственном обеспечении — от завтраков, обедов и ужинов до полного обмундирования. Это не работа, за которую следует начислять зарплату, а выполнение долга перед родиной», — заявил депутат.
С предложением увеличить ежемесячные оклады военнослужащим срочной службы к министру обороны Андрею Белоусову обратился зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин в начале октября. Подготовленные им поправки предусматривали, что размер оклада вырастет в три раза — с 2758 руб. до 7500 руб. При одобрении проекта расходы на повышение оклада составили бы 16,8 млрд руб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций