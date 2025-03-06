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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что Россия не направляет срочников в зону боевых действий

Сюжет
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Россия не направляет срочников в зону боевых действий
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Срочников в зону боевых действий не направляют, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — сказал он.

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В марте 2022 года Путин заявил, что в спецоперации на Украине не принимают участия военнослужащие срочной службы, а только профессиональные военные. Он пообещал не направлять на Украину срочников и резервистов.

Летом 2023 года глава государства отметил, что срочников по-прежнему не направляют в зону проведения спецоперации. Минобороны докладывало, что необходимости в отправке срочников в зону боевых действий нет.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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