Путин заявил, что Россия не направляет срочников в зону боевых действий

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Срочников в зону боевых действий не направляют, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — сказал он.

В марте 2022 года Путин заявил, что в спецоперации на Украине не принимают участия военнослужащие срочной службы, а только профессиональные военные. Он пообещал не направлять на Украину срочников и резервистов.

Летом 2023 года глава государства отметил, что срочников по-прежнему не направляют в зону проведения спецоперации. Минобороны докладывало, что необходимости в отправке срочников в зону боевых действий нет.