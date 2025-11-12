ФНС напомнила о новых лимитах базы для страховых взносов с 2026 года

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые параметры для расчета страховых взносов. Как напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС), единая предельная величина базы для начисления взносов в следующем году будет установлена на уровне 2,979 млн руб. В этом году она составляет 2,759 млн руб.

С 2023 года для компаний и индивидуальных предпринимателей существует единая система тарифов: 30% в пределах установленной лимитной базы и 15,1% с сумм выплат, превышающих этот порог. Эти ставки применяются к обязательному пенсионному страхованию, социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства, а также медицинскому страхованию, отметили в ФНС.

Постановление о единой предельной величине базы для исчисления страховых взносов премьер-министр Михаил Мишустин подписал 31 октября. Порядок расчета предельной базы определен в Налоговом кодексе: средняя заработная плата по России, установленная на соответствующий год, умножается на 12 месяцев и на коэффициент 2,3.

Отдельным постановлением утвержден фиксированный размер страховых взносов на травматизм для плательщиков, перешедших на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН). С учетом коэффициента индексации 1,076 годовой взнос составит 2959 руб.