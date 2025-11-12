В центре Москве перекрыли движение еще на нескольких улицах
Автомобильное движение временно остановлено еще на нескольких улицах в центре Москвы, сообщает столичный дептранс.
Ранее в ведомстве сообщили, что автомобильное движение остановлено на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и Тверской улице.
К ним добавились следующие локации:
- Смоленская набережная в сторону Краснопресненской набережной;
- Пресненская набережная в сторону Краснопресненской набережной;
- улица 1905 года;
- улица Рочдельская, 11/5;
- улица Николаева, 4;
- улица Знаменка.
Сообщения об изменении движения транспорта поступили на фоне государственного визита в Россию президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
