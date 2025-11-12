 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В центре Москве перекрыли движение еще на нескольких улицах

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Автомобильное движение временно остановлено еще на нескольких улицах в центре Москвы, сообщает столичный дептранс.

Ранее в ведомстве сообщили, что автомобильное движение остановлено на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и Тверской улице.

К ним добавились следующие локации:

  • Смоленская набережная в сторону Краснопресненской набережной;
  • Пресненская набережная в сторону Краснопресненской набережной;
  • улица 1905 года;
  • улица Рочдельская, 11/5;
  • улица Николаева, 4;
  • улица Знаменка.

Сообщения об изменении движения транспорта поступили на фоне государственного визита в Россию президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Врачи рассказали о пальцах и кисти подобравшего мину мальчика Общество, 16:10
Что такое экстремистские материалы: реестр, ответственность за поиск База знаний, 16:06
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Почему Баффет ушел, не купив биткоин. Как его холдинг видит криптовалюту Крипто, 15:59
ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП Финансы, 15:58
Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк Финансы, 15:55
Минобороны опубликовало цитату после данных о наступлении в тумане Политика, 15:54
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В РСТ оценили выгоды от выхода AirAsia на рынок авиаперевозок в России
РАДИО
 Общество, 15:50
В Турции ограничили снятие наличных ночью из-за мошенников Финансы, 15:47
Москвичей предупредили о похолодании и выпадении снега на выходных Общество, 15:46
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:45
Украинская федерация исключила чемпионку в беге за выступление в России Спорт, 15:44
ВСУ сообщили об отступлении из Ровнополья «на более выгодные рубежи» Политика, 15:41
Мишустин анонсировал запуск беспилотных такси в Москве Технологии и медиа, 15:41